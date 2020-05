Was kann ich tun, wenn sich meine Nachbarn wieder laut lieben?

Homeoffice bringt ja so manche neue Erfahrung mit sich. Wenn ich mich zum Beispiel tagsüber an den Schreibtisch in meinem Kabinett zurückziehe, werde ich dort unfreiwillig Ohrenzeuge, wie die Nachbarn unter mir tagsüber viel Freude in ihrem Ehebett haben. Wobei sie ihre lange anhaltenden zwischenmenschlichen Begegnungen derart untermalen, dass ich bei meiner Heimarbeit schnell mal den Faden verliere.

Die Frage ist nun: Wie sage ich es den Liebevollen möglichst durch die Blume? Geht „Schnackseln ist grundsätzlich g’sund, aber ginge es eventuell auch ein bisserl leiser, damit meine Geschäftspartner nicht die falschen Schlüsse ziehen?“ Gabriela Sticht-Truchlik ist nicht empört ob der Frage. Sie kennt solch delikate Zweifel. Ihr Spezialgebiet ist der gute alte Nachbarschaftskonflikt.