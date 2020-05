„Angst wird uns Jahrzehnte begleiten“

Herr Schellhorn, bremst Covid-19 die Globalisierung? Es gibt ja schon Ansagen in Wien und Brüssel, wonach Schlüsselindustrien wie etwa die Pharmawirtschaft wieder zurück auf den Kontinent geholt werden sollen.

Schellhorn: In einigen Bereichen wird es zu größerer Diversifizierung kommen, man wird nicht von einem Standort in China oder Italien abhängig bleiben wollen. Ich glaube aber nicht an eine De-Globalisierung, sondern eher an eine Beschleunigung der Globalisierung. Die Stimmung ist teils paradox: In Deutschland und Österreich profitiert man stark vom internationalen Handel, dennoch gibt es Tendenzen, die an die 1920er erinnern, so eine Art Einkaufswagen-Nationalismus. Ich kann das nicht nachvollziehen.

Blaha: Wenn sogar Liberale wie Macron sagen, wir können nicht alles dem Markt überlassen, dann ist das ein Weckruf. Macht es wirklich Sinn, dass wir jedes strategisch wichtige Gut wie Medikamente über den halben Erdball karren? Corona wird die Globalisierung nicht ungeschehen machen, aber vielleicht tritt ein wenig mehr Reflexion ein.

Frau Blaha, was haben Sie persönlich aus der Krise gelernt?

Blaha: Im Wesentlichen sind es zwei Dinge. Die Corona-Krise zeigt: Wir sitzen nicht alle im selben Boot, die Krise trifft nicht alle gleich. Während Hunderttausende im Maschinenraum arbeiten und in den so genannten systemrelevanten Jobs ihre Gesundheit riskieren, gibt es andere, die die Zeit am Sonnendeck verbracht haben – mit eigenem Balkon, Homeoffice und ohne großes Risiko für die Gesundheit. Diese Menschen haben die Krise mitunter als Entschleunigung erlebt, während andere ihren Job verloren haben. Ich persönlich habe gelernt: Ein Büro aus dem Homeoffice zu führen, ist herausfordernd – aber möglich.

Und Sie, Herr Schellhorn?

Schellhorn: Ein zentrales Learning ist für mich, dass eine Welt ohne Wachstum und globalisierte Handelsströme keine sehr schöne, sondern eine verheerende ist. Bei mir persönlich sind die Widerstände gegen das Homeoffice deutlich schwächer geworden, und mein Respekt für Lehrkräfte hat sich erhöht. Aber ich glaube, dass uns die Angst vor den tödlichen Viren noch Jahrzehnte begleiten wird – auch wenn wir hoffentlich besser vorbereitet sein werden.