"Wir klassifizieren uns ja nur noch als Virenträger"

„Die Normalität, die jetzt zerstört ist, war nicht normal, sondern letal“

Sehnen Sie sich nach der „alten Normalität“ vor Corona? Sie sollten sich gedanklich davon verabschieden, rät Markus Gabriel, deutscher Philosoph mit Professuren in Bonn und an der Sorbonne in Paris. Seiner Ansicht nach könne und werde es keine Rückkehr mehr dazu geben – und das sei gut so. Warum? „Die Normalität, die jetzt endgültig zerstört ist, war in einem bestimmten Sinne nicht normal, sondern letal“, sagt er

Der derzeit sehr begehrte Interview-Partner findet etwa im NDR-Talk harte Worte – wie vom „selbst auferlegten Joch des Burn-out-Kapitalismus“, das uns über Jahrzehnte des „neoliberalen“ Denkens aufgenötigt worden sei. Und: „Wir haben uns sozusagen umprogrammiert und glauben seit ungefähr dreißig Jahren, dass ein in Wirklichkeit schlechtes Leben ein gelungenes Leben ist.“

Gutes, gelungenes Leben

Aus der Sicht des 40-jährigen Deutschen ist die Zeit jetzt reif für die Erkenntnis, dass ein gutes, gelungenes Leben nicht in der Anhäufung von Konsumgütern bestehe. Noch dazu, wenn deren Herstellungsbedingungen dazu führten, „dass vermutlich unsere Enkel oder spätestens Urenkel ersticken werden, weil wir den Planeten zerstört haben“.

Allerdings: So wie das Menschenbild vom egozentrischen Konsumenten falsch gewesen sei, so falsch sei auch das neue vom reinen Virenträger, das Gabriel beobachtet: „Wir klassifizieren uns selbst und andere bewusst und unbewusst nur noch als Virenträger.“ Der Philosoph bewertet dieses Syndrom des „Hygienismus“ – „das muss man so hören wie Rassismus" – als eine neue gefährliche Form der Entfremdung. Die Krise verändert uns demnach mehr, als wir wahrhaben wollen.