Amoklauf in Baden: Täter will sich nicht erinnern können

Mehrere Angriffe mit einem Messer, die in der Nacht auf Freitag kurz hintereinander in Baden bei Wien passiert sind, haben kurzfristig auch an einen Terrorangriff denken lassen.

Sechs Personen – darunter der mutmaßliche Täter selbst – wurden bei dem Amoklauf zum Teil schwer verletzt. Wie sich im Laufe des Freitags herausstellte, dürfte es sich bei der Tat aber um einen Beziehungsstreit handeln.

Doch der Reihe nach. Der 19-jährige Adam H. war am Freitagabend in der Kurstadt Baden unterwegs. Gegen 22.30 Uhr dürfte er – vermutlich auf der Suche nach seiner Ex-Freundin – mit einem Dolch wütend auf Bekannte des Mädchens losgegangen sein.

Beim Weikersdorfer Platz soll der Mann – der gebürtige Tscheche ist mittlerweile österreichischer Staatsbürger – einen 20-Jährigen attackiert und mit dem Messer verletzt haben.