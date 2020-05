Amoklauf in Baden: sechs Verletzte nach Angriff mit Messer

Zu einer brutalen Tat mit insgesamt sechs Verletzten ist es in der Nacht vom 20. auf den 21. Mai 2020 in Baden ( Niederösterreich) gekommen. Dabei dürften nach ersten Informationen an mindestens drei Tatorten insgesamt fünf Personen, darunter auch Jugendliche, von einem männlichen Täter mit einem Messer attackiert worden sein.

Was ist geschehen?

Großeinsatz für Polizei und Rettung in Baden, nachdem am 20. Mai 2020 gegen 22.30 Uhr, eine Person mit einem Messer schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen und der Notarzt sowie zahlreiche Polizeistreifen waren vor Ort. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Wenig später kam es vor einem Supermarkt zum nächsten Einsatz für Polizei und Rettung. Nach ersten Informationen dürfte es dort weitere drei Verletzte gegeben haben. Ein Großaufgebot von Polizei sowie Diensthunde durchsuchten die Gegend nach dem - zu diesem Zeitpunkt - immer noch flüchtigen Täter.