„Desinfektionstruppe“ reinigt Postverteilerzentrum

Nach Hagenbrunn ist das Heer nun auch im Verteilerzentrum in Wien-Inzersdorf eingezogen, um die Post zu unterstützen. Vorerst für zwei Wochen.

Rund 250 Soldaten aus fünf Bundesländern ersetzen in dieser Zeit den Großteil der Mannschaft der Post in der Logistikhalle. Notwendig wurde dieser Schritt, weil sich das Coronavirus in den beiden Verteilerzentren in den vergangenen Tagen ausgebreitet hatte.