Coronavirus: Armee-Einsatz im Postzentrum

Dick eingemummt in grüne Schutzanzüge rückten am Freitag Spezialisten des Bundesheeres zum Post-Verteilerzentrum nach Hagenbrunn in Niederösterreich aus.

Ihr Auftrag: Die Dekontamination, also Entseuchung, des gesamten Gebäudes.

Der Grund: Bei Testungen der mehr als 300 Mitarbeiter hatte sich herausgestellt, dass sich mindestens 79 Personen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Bei 16 erkrankten Personen handelt es sich um Niederösterreicher, bei 63 um Wiener.

Auch aus dem zweiten Logistik-Zentrum der Post, jenem in Inzersdorf, gibt es keine erfreulichen Nachrichten. Hier sollen ebenfalls rund 30 Personen auf COVID-19 positiv getestet worden sein. Ob die Armee auch in Inzersdorf zu Hilfe gerufen wird, ist noch unklar.

Laut Markus Leitgeb, dem Pressesprecher der Post AG, war bei den Tests in beiden Verteilzentren auffällig, dass sich auffallend viele Infizierte ohne Symptome fanden.

Für Hagenbrunn hat die Bezirkshauptmannschaft Korneuburg mittlerweile ein Maßnahmenkonzept erstellt. Ein Amtsarzt hat die Hygienemaßnahmen im Verteilzentrum in dieser Woche begleitet.