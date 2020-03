Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Sonnig und kalt: Der Tag beginnt frostig - und wird es in manchen Regionen auch tagsüber bleiben. Zumindest scheint zeitweise überall die Sonne - in vielen Landesteilen tauchen dann teils dichte Quellwolkenfelder auf. Mitunter sind am Alpenostrand sogar kurze Schneeschauer möglich, oft bleibt es aber trocken. Überwiegend sonnig ist es hingegen von Vorarlberg bis nach Osttirol, im Inntal gibt es aber anfangs Hochnebel. Der Wind bläst teils lebhaft, in den östlichen und südöstlichen Landesteilen mitunter sogar kräftig aus Nord bis Nordost. Tageshöchsttemperaturen meist minus 1 bis plus 7 Grad, ganz im Westen sind nochmals bis zu 11 Grad möglich.