Krisenfeuerwehr: Sozialpartnerschaft wieder im Aufwind

„Ich habe so eine Stimmung, wie in den Verhandlungen der vergangenen Tage überhaupt noch nie wahrgenommen“, schildert AK-Präsidentin Anderl. In den Sozialpartner-Runden als auch mit der Bundesregierung. Alle würden an einem Strang ziehen „sind zu Kompromissen im Sinn des großen Ganzen bereit“. Unter Türkis-Blau „war die Sozialpartnerschaft bekanntlich abgemeldet. Ich glaube und hoffe, dass hier etwas entsteht, auf dem wir wieder aufbauen können“.

Bei soviel gutem Willen könnte Ex-Finanzminister Hans Jörg Schelling ( ÖVP) doch falsch gelegen sein, als er befand: „Die Sozialpartnerschaft ist tot. Sie weiß es nur noch nicht“.