Alle Medikamente weiterhin auf Lager

Verunsicherung

Dass das Schmerzmittel Paracetamol so gefragt ist, liegt an Meldungen der vergangenen Woche. In einer Studie hieß es, das Schmerzmittel Ibuprofen könne bei einer Infektion mit dem Sars-CoV-19-Virus das Sterblichkeitsrisiko erhöhen. Dann empfahl auch noch die WHO, die Arznei nicht ohne ärztlichen Rat einzunehmen.

Dazu gesellten sich weitere Meldungen, dass auch bestimmte Medikamente gegen Bluthochdruck, Herzinsuffizienz und Diabetes negative Effekte bei einer Coronavirus-Infektion zeigen könnten .

Das Problem: Die Studie geht auf eine kleine experimentelle Untersuchung mit Laborratten in China zurück. „Es gibt keinen nachweisbaren Zusammenhang zwischen Ibuprofen und einer erhöhten Infektions- oder Komplikationsrate“, sagt Michael Freissmuth, Pharmakologe an der MedUni Wien. Und es gebe viele Unklarheiten mit der Ratten-Studie: „Wir wissen nicht, wie das beim Menschen ist, ob Auswirkungen auf Herz und Lunge gegeben sein könnten. Es gibt aber keine Hinweise darauf, dass eine größere Herz-Kreislauf-Störung auftreten kann.“

Auf Paracetamol auszuweichen betreffe aus Freissmuths Sicht eher ältere Patienten. „Da sie oft mehrere Medikamente nehmen, ist bei dieser Gruppe auch abseits von Corona immer die entscheidende Frage: Was ist die klügste Wahl zur Fiebersenkung.“ Für Paracetamol gebe es „in manchen Fällen“ Argumente: „Die Nierendurchblutung wird nicht herabgesetzt, es schadet dem Magen nicht und hemmt keine Blutplättchen“, erklärt der Pharmakologe. Allerdings gibt es auch Nachteile, etwa bei eingeschränkter Leberfunktion.

Darum ist eine Abschätzung von Wechselwirkungen so wichtig, so Freissmuth. Ähnlich argumentiert Podroschko: „Ich warne davor, etwas einzunehmen, das man gerade zuhause hat.“ Risikofrei ist schließlich keine Arznei, sagt Freissmuth. „Gerade jetzt sollte man sich klar sein, dass mit jedem Fiebersenker nur das bekämpft werden kann – nicht das Virus.“