Das Coronavirus-Epizentrum der USA ist New York

Die Metropole New York hat sich zum Hotspot der Corona-Pandemie in den Vereinigten Staaten entwickelt. Nirgendwo gibt es mehr Erkrankungen als in der Stadt an der Ostküste. Bürgermeister Bill de Blasio ruft daher eindringlich um Hilfe.

Laut der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität wurden in den USA bisher 27.000 Coronavirus-Infektionen erkannt - davon mehr als 8.000 allein in der Stadt New York. Von den rund 350 Corona-Toten in den USA wurden außerdem 76 aus dem Bundesstaat New York gemeldet - davon wiederum 60 aus New York City.

De Blasio: Zehn Tage noch

In den Kliniken in New York könnte bereits in wenigen Tagen wichtige Ausrüstung fehlen. "Offen gesagt, sind wir rund zehn Tage davon entfernt, große Engpässe bei Beatmungsgeräten, chirurgischen Masken, den für den Betrieb von Krankenhäusern notwendigen Dingen zu erleben", sagte New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio am Sonntag dem US-Sender CNN.