Eigenlob und Untergriffe: Trump bleibt auch in der Corona-Krise Trump

Was die Trump-Kapriolen nicht verhindern können, ist die rasante Eskalation der Krise in den USA. New York, das inzwischen mehr als 4.000 offiziell Infizierte meldet, ist zum Zentrum der Epidemie an der US-Ostküste geworden. In Kalifornien, immerhin die fünftgrößte Wirtschaftsmacht weltweit, gilt seit Freitag strikte Ausgangssperre.