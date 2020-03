Selbst Trump spielt die Coronavirus-Krise nicht mehr herunter

Seit 100 Jahren hat der Oberste Gerichtshof in Washington keine angesetzten Anhörungen mehr verschoben - in diesem Monat ist es der Fall. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs hat das “ Kentucky Derby” immer am ersten Samstag im Mai stattgefunden - in diesem Jahr wird das legendäre Pferderennen in Louisville erst am 5. September gestartet.

Erste Impftests

Zwei von Dutzenden Folgeerscheinungen der Coronavirus-Krise, die mittlerweile alle Lebensbereiche in den Vereinigten Staaten erfasst hat. Binnen weniger Tage ist die offizielle Zahl der Infektionen auf rund 4.500 angestiegen. Rund 90 Menschen starben an den Folgen des Erregers, für den seit Montag in einem Testversuch im US-Bundesstaat Washington zum ersten Mal an Menschen ein Impfstoff getestet wird.