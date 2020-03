Disney+ ab morgen - Der Entertainment-Gigant betritt Österreich

Familientauglich

Was Disney wie kein zweiter Konzern kann: familientaugliche Filme, bei denen sowohl die Eltern als auch der Nachwuchs auf ihre Kosten kommen. Dazu hat der Konzern seinem Streamingdienst die entzückende Komödie „ Timmy Failure“ (zu deutsch: „ Timmy Flop“) ins Gepäck gegeben. Oscar-Preisträger Tom McCarthy („Spotlight“) erzählt darin als Regisseur und Co-Autor die Geschichte des elfjährigen Timmy, der den leider passenden Nachnamen „Flop“ hat.

Timmy will der größte Detektiv der Welt werden und tritt äußerst exzentrisch auf – seinen Hals ziert etwa stets ein roter Schal. Sein Compagnon und bester Freund ist ein Fantasie-Eisbär, der im wesentlichen nur ein Problem hat: Er darf nicht in die Schule mitkommen. Ansonsten sorgt er für unterhaltsame Einlagen, die Timmy stets mürrisch gelassen nimmt, während die Zuseher ein paar Lachtränen zerdrücken.

Der Film spielt in der amerikanischen Hipster-Hauptstadt Portland, in der sich zahlreiche Männer mit Vollbärten tummeln – Timmy hält sie für Russen und will ihre Verschwörung aufdecken.

Hauptdarstellerin Ophelia Lovibond spielt die Mutter des seltsamen Buben. Und auch sie genoss die vielschichtige Erzählung, bei der alle Generationen auf ihre Kosten kommen: Bei der Premiere saßen Eltern mit Kindern im Kinosaal, erzählt sie. Und es zeigte sich: „Es gab deutliche Unterschiede, worüber die Erwachsenen und worüber die Kinder lachten.“

Als alleinerziehende Mutter hat sie im Film alle Hände voll zu tun, ihr Leben in Balance zu halten und auch die ständigen Pannen ihres Sohnes zu managen, den sie erstaunlich ernst nimmt. „Sie ist sehr offen zu ihm und schützt ihn“, so Lovibond. Der prägende Satz ihrer Pädagogik: „Normal is for normal people.“ Normal sind die faden Normalos.