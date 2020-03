Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Unbeständig. Von Westen her breiten sich über Österreich Wolken aus - schon in der Früh können sie Höhe Linz bzw. Klagenfurt erreichen und Regen mit sich bringen - auch gefrierender Regen ist möglich. Weiter östlich ist es anfangs nahezu wolkenlos und es reicht für einige Sonnenstunden. Ganz im Osten und Südosten treffen erst spät dichtere Wolken ein. Lebhafter bis starker Wind aus Süd bis Südost kommt auf. Die höchsten Temperaturen: 3 bis 15 Grad, bis zu 15 in Ober- und Niederösterreich. In 2000m Höhe hat es zu Mittag zwischen minus 6 Grad in den Lienzer Dolomiten und 0 Grad am Arlberg.