Mr. Daviscup: Österreichs große Hoffnung auf das Finale

Dennis steht für Qualität im Tennis. Zumindest, was Österreichs Team-Tennis betrifft: Der 26-Jährige kann auf eine famose Daviscup-Bilanz blicken. In ihn werden auch die Hoffnungen im Länderspiel gegen Uruguay am Freitag (ab 15 Uhr) und Samstag (ab 13 Uhr, Servus TV überträgt jeweils das erste Match, den Rest auf Livestream) gesetzt. Erstaunlich: Novak hat vor seinen Auftritten am Wochenende eine noch bessere Bilanz im Daviscup als sein Freund Dominic Thiem. Die neue Nummer drei der Welt, die in Premstätten bei Graz nicht dabei sein wird, hat in 16 Spielen (davon drei Doppel) zehn Mal gewonnen (62,5 Prozent). Novak hält bei sechs Siegen in neun Spielen (66,7 Prozent). Jedoch ist zu sagen, dass er meistens gegen leichtere Gegner Österreichs Nummer eins gibt.

Am Freitag (Ticketinfos: www.oetv.at) wird Novak wohl gegen Uruguays Nummer zwei antreten, die voraussichtlich Martin Cuevas heißen wird. Das ist nicht der bekannte Cuevas, der auf den Namen Pablo getauft wurde und seit Jahren verlässlicher Top-100-Spieler ist.