"Die Känguru-Chroniken" und mehr im Kino: Anarchist mit Beutel

Es klingelt an Marc-Uwes Tür. Draußen steht sein Nachbar, das Känguru. „Hast du Eier?“, fragt das Känguru den verschlafenen Kleinkünstler. Marc-Uwe holt Eier. Zwei Minuten später klingelt es wieder: „Hast du auch Milch?“ Marc-Uwe holt Milch. Es klingelt wieder: „Mehl?“ Bei der Pfanne ist dann endgültig Schluss mit dem Hin und Her: Das Känguru bäckt die Palatschinken in Marc-Uwes Wohnung und beschließt, dort zu bleiben.