Die Superreichen leben in China, Afrika und Vietnam

VonSusanne BobekDie Zahl der Superreichen mit einem Vermögen von mehr als 30 Millionen Dollar (27,01 Mio Euro) stieg im Vorjahr um sechs Prozent auf 513.244 Personen an, so der jährlich erscheinende Vermögensbericht des weltweit agierenden Immobilienberaters Knight Frank. Bis 2024 soll die Zahl der Superreichen um weitere 27 Prozent auf 650.000 Personen anwachsen, da in Indien, Ägypten, Vietnam, China und Indonesien derzeit riesige Vermögen gemacht werden.

Derzeit leben die meisten Superreichen, nämlich 240.000, in den USA, doch die Zahl der Superreichen wächst derzeit in Asien und Afrika am schnellsten.

In Großbritannien leben 14.400 Superreiche, was sich auch an den exorbitant gestiegenen Immobilienpreisen in London festmachen lässt. In China zählen derzeit 61.600 Personen zu dem Kreis der Superreichen, in Deutschland sind es 23.000, in Frankreich 18.800 und in Japan 17.000.