4.182 neue Corona-Infektionen in Österreich

Am ersten Tag des zweiten Corona-Lockdowns hat es bis Dienstagnachmittag nur vorläufige Österreichzahlen von den Behörden gegeben. Innerhalb von 24 Stunden wurden 4.182 Neuinfektionen eingemeldet. Da waren allerdings nicht die Zahlen aus Niederösterreich dabei, da diese aus technischen Gründen noch nicht eingemeldet werden konnten, hieß es aus dem Gesundheitsministerium.

Der überwiegende Teil der Fälle betraf Oberösterreich mit 1.098 Neuinfektionen, in Wien waren es 830, in der Steiermark 592, in Tirol 560, in Vorarlberg 500, in Salzburg 236, in Kärnten 234 und im Burgenland 132.

Mit heutigem Stand sind österreichweit 1.192 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 74.292 sind wieder genesen. Stark angestiegen ist wieder die Zahl der Hospitalisierungen. Derzeit befinden sich 2.431 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung - am Montag waren es 2.161 - und davon 366 der Erkrankten auf Intensivstationen (tags zuvor 336). Seit Beginn der Pandemie wurden 118.198 Menschen positiv getestet, aktuell laborierten 42.714 Menschen an einer Infektion.