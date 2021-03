3.515 neue Corona-Infektionen in Österreich

Nach dem gestrigen Höchstwert an Neuinfektionen in diesem Jahr, setzt sich die gesteigerte Infektionslage auch am Freitag fort. In den vergangenen 24 Stunden gab es in Österreich 3.515 neue Corona-Infektionen. Damit steigt abermals die 7-Tages-Inzidenz auf 225,30 und da es nur 2.291 neue Genesene gibt ist auch die Zahl der aktiven Fälle auf 30.797 gestiegen.

Zudem gibt es 42 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr bereits über 9.000, nämlich 9.024, Personen gestorben.

In den österreichischen Spitälern gibt es 9 neue Patienten auf Normalstation und 11 neue auf Intensivstation.