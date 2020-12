1.429 neue Covid-19-Fälle am Stefanitag

Von Freitag auf Samstag wurden in Österreich insgesamt 1.429 neue Covid-19-Infektionen registriert. Der Trend hält also an und die Zahlen gehen weiter zurück - wohl eine Folge des zweiten Lockdowns und der Feiertage.

Die Zahl der Todesfälle ist hingegen gestiegen. Insgesamt gibt es 60 neue Todesfälle zu beklagen. In Summe sind in Österreich bisher 5.843 Menschen an oder mit der Virusinfektion gestorben.

Im ganzen Land gibt es derzeit 2.455 Personen, die im Krankenhaus behandelt werden. Davon befinden sich 431 auf der Intensivstation.