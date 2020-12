Virusmutation beunruhigt Dänemark

In Dänemark ist die das veränderte Coronavirus vom August bis Dezember in 1624 Fällen nachgewiesen worden und tritt vor allem im Raum Kopenhagen und in Südjütland und somit nahe der deutschen Grenze auf. Die Virusvariante ist nicht wirklich neu, sie wurde erstmals im Mai in Rumänien festgestellt und später in weiteren europäischen Ländern, vor allem in Irland, der Tschechischen Republik, der Schweiz und Großbritannien. Über eine mögliche Verbreitung von N439K in Österreich ist der Webseite des Bundesministeriums für Gesundheit nichts zu entnehmen.

Die Mutation ist nicht mit derjenigen zu verwechseln, welche von den dänischen Nerzfarmen auf den Menschen übertragen wurde und zum millionenfachen Töten der Tiere führte per ungesetzlichen Regierungsentscheid führte, https://www.heise.de/tp/features/Mutierter-Coronavirus-Entsteht-im-Norden- auch ist die Variante nicht die gleiche wie jene in Großbritannien, welche die aktuellen Schlagzeilen beherrscht.

Die schwedische Regierung hatte am Montag beschlossen, sowohl die Grenzen nach Großbritannien zu schließen, wie auch nach Dänemark. Die Entscheidung sich gegenüber dem skandinavischen Nachbarland abzuriegeln, wurde offiziell mit dem dortigen Lockdown begründet, der seit Ende vergangener Woche auch die dortigen Einkaufzentren betrifft –dänische Weihnachtseinkäufer sollten nicht nach Schweden ausweichen dürfen, um so zu weiteren Infektionen zu führen.