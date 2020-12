Kanzler Kurz vor Weihnachten: "Bitte bleiben wir vorsichtig"

Wenn ich am 24., 25. Dezember am Land, bei den Verwandten etc. bin: Sollte ich dann noch in der Nacht bzw. am Abend in meinen Hauptwohnsitz fahren?

Auch hier gilt die „1 plus 1“-Regel: Wer gemeinsam mit Ehepartner und Kindern zum Feiern zur Verwandtschaft fährt, der sollte am 25. wieder am Wohnsitz sein, will er den Gesetzen entsprechen. Treffen sind im Lockdown explizit nur zwischen Haushalten und „einzelnen“ Angehörigen bzw. Personen erlaubt, sprich: Ich kann nur dann am 26. Eltern, Freunde, Verwandte etc. besuchen, wenn ich selbst allein bin.

Muss man bei Treffen zu Hause Mund-Nasen-Schutz tragen?

Nein. Das ist nicht vorgesehen oder vorgeschrieben. Es ist – im Übrigen nicht nur bei Risiko-Patienten – bei Treffen mit haushaltsfremden, ungetesteten Personen als Vorsichtsmaßnahme aber auch kein Fehler, um das Risiko einer Erkrankung zu verringern.

Wie viele Personen dürfen gemeinsam Silvester feiern?

Hier gilt ebenfalls die „1 plus 1“-Regel, also: Nur eine Person darf einen anderen Haushalt besuchen.

Kann ich ab 28. Dezember die Einkaufsgutscheine einlösen, die ich zu Weihnachten bekommen habe?

Das hängt davon ab, um welches Geschäft es sich handelt. Grundsätzlich bleibt der gesamte Handel ab 26. Dezember geschlossen. Offen halten dürfen nur Betriebe, die wichtige Güter wie Lebensmittel, Hygieneartikel oder Medikamente verkaufen (Supermärkte, Apotheken, Drogerien). Aber: Alle Betriebe dürfen zwischen 6 und 19 Uhr ein Abholservice („Click & Collect“) einrichten. Wenn die Ware vorbestellt und im Freien übergeben werden kann, kann aus dem gesamten Sortiment bestellt und abgeholt werden.

Muss ich bis zum Ende des Lockdowns warten, wenn mein Auto in den Feiertagen kaputt wird?

Nein. Im Unterschied zu Friseuren, Nagelstudios, Masseuren etc. dürfen Dienstleister, die „nicht körpernah“ sind, weiter offen halten. Dazu gehören Kfz-Werkstätten, Versicherungen, Putzereien, Änderungsschneidereien und Banken.

Darf ich in den Ferien Skifahren fahren?

Ja. Während die Indoor-Sportstätten (Tennishallen, Turnhallen, etc.) für Hobbysportler geschlossen bleiben, sind Outdoor-Sportstätten wie Loipen, Eislaufplätze und Skipisten geöffnet. Die Seilbahnen dürfen ab 24. Dezember Fahrgäste transportieren, hier gelten aber strenge Regeln: Gondeln und abdeckbare Sessel dürfen nur zu maximal 50 Prozent belegt werden. Während der Bergfahrt und beim Anstellen ist zumindest eine FFP2-Maske zu tragen. Achtung: Schals sind hier nicht gut genug.