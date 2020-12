1.851 Neuinfektionen in Österreich

"Bitte bleiben wir weiterhin vorsichtig", appellierte Bundeskanzler Sebastian Kurz via Sozialer Medien vor Heilig´ Abend an die Bevölkerung. "Bitte achte auch zu Weihnachten auf Deine Gesundheit und die Deiner Familie."

Das nächste Jahr werde eine Trendwende bringen, zeigte sich der Kanzler in der ORF-Sendung Licht ins Dunkel optimistisch. Angesichts der beginnenden Impfungen äußerte er die Hoffnung, dass schon "bald" wieder die Zeit kommen wird, wo wir "ein normales Leben" führen können.

Die Zahl der Neuinfektionen hat sich seit voriger Woche nicht gemäß den Wünschen der Regierung entwickelt. Obwohl am Montag (21.12) mit 1.519 Neuinfektionen der niedrigste Wert seit gut zwei Monaten gemeldet wurde, sind die Neuinfektionen seitdem konstant gestiegen und haben sich auf hohem Niveau eingependelt. Gestern etwa wurden 2.847 Neuinfektionen und 91 Todesfälle gezählt.

Von gestern auf heute etwas Entspannung: 1.851 Neuinfektionen wurden in den letzten 24 Stunden registriert.

Bisher gab es in Österreich 349.055 positive Testergebnisse. Österreichweit sind österreichweit 5.783 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben. 318.154 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.454 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 409 der Erkrankten auf Intensivstationen.