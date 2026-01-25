Jetzt live: Wahllokale in St. Pölten haben geöffnet + 7 Listen treten an
Seit 7 Uhr früh haben die Wahllokale in St. Pölten geöffnet: 44.063 Menschen dürfen zur Wahl gehen, weniger als zuletzt 2021. Doch das hat mit dem Umstand zu tun, dass diesmal nur noch Personen mit Hauptwohnsitz in St. Pölten wahlberechtigt sind.
Sieben Listen treten an, die bei aller Unterschiedlichkeit eines vereint: Sie wollen die absolute Mehrheit der SPÖ brechen, die die Sozialdemokraten seit 1965 halten.
Die Wahlokale haben bis 16 Uhr geöffnet, die erste Hochrechnung wird nach Auszählung der ersten Sprengel kurz danach erwartet.
Der KURIER begleitet Sie live durch diesen Wahltag.
Gemeinderatswahlen in St. Pölten
Die Spitzenkandidaten im KURIER-Interview: Martin Antauer (FPÖ)
Der Spitzenkandidat der FPÖ, Martin Antauer, hat klare Ambitionen: Er will der neue Stadtchef werden. Im KURIER-Interview wehrt er sich gegen Hass-Vorwürfe.
Die Spitzenkandidaten im KURIER-Interview: Matthias Stadler (SPÖ)
Wie ticken die Spitzenkandidaten der Gemeinderatswahl in St. Pölten? Dieser Frage ist KURIER-Redakteur Johannes Weichhart im Rahmen einer Interviewserie auf den Grund gegangen.
SPÖ-Spitzenkandidat und Stadtchef Matthias Stadler über den Wahlkampf, Schulden, Zukunftsprojekte und den Krach mit der Landes-FPÖ.
Für SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler geht es um die Absolute
Auch Bürgermeister Matthias Stadler, der heute für die SPÖ die absolute Mehrheit verteidigen will, hat bereits gewählt.
„Heute geht es um viel. Auch wenn der Nebel heute früh über unserer Stadt liegt – klar ist, worum es geht: um St. Pölten, um unsere Zukunft und um die Frage, wie wir morgen zusammenleben wollen. Ich freue mich über jede Stimme, die mein Team und mich auf unserem Weg unterstützt – für Stabilität, für Fortschritt - und für eine Stadt, die auch in herausfordernden Zeiten verlässlich bleibt“, sagte Stadler, der demnächst seinen 60. Geburtstag feiert. Stadler wohnt im Stadtteil Ratzersdorf.
Hoffen auf Einzug: KPÖ-Spitzenkandidat Max Zirngast hat gewählt
Der KPÖ-Spitzenkandidat Max Zirngast hat am Sonntagmorgen bereits um 7 Uhr im Rathaus von St. Pölten seine Stimme bei der Gemeinderatswahl abgegeben. Im Anschluss an die Stimmabgabe unterstrich Zirngast die Bedeutung einer starken sozialen Kraft im künftigen Gemeinderat.
„Im Gemeinderat braucht es eine starke Stimme, die konsequent Druck für eine soziale Politik macht. Wir versprechen, diese Stimme zu sein“, erklärte Zirngast. Gleichzeitig appellierte er an die Wählerinnen und Wähler, ihre Stimme abzugeben: „Damit wir in den Gemeinderat einziehen können, brauchen wir jede einzelne Stimme.“
Niedrige Wahlbeteiligung bereitet Sorge
Besorgt zeigte sich der KPÖ-Spitzenkandidat über die zuletzt niedrige Wahlbeteiligung in St. Pölten, die bei nur 56 Prozent lag. Diese Entwicklung sei ein ernstzunehmendes Warnsignal für die Demokratie.
„Wenn sich so viele Menschen von Wahlen abwenden, hat das auch damit zu tun, dass sich Parteien von den Menschen entfernen und sich zu wenig um deren Alltagssorgen kümmern“, kritisierte Zirngast. Es brauche politische Kräfte, die wieder näher bei den Menschen seien und deren soziale Anliegen ernst nehmen.
Alles Gute zum 40er, Landeshauptstadt!
Seit 1986 ist St. Pölten Landeshauptstadt von Niederösterreich. Der 40. Geburtstag ist Anlass für eine Bestandsaufnahme – von der lebendigen Gastro-Szene über den wachsenden Tourismus bis hin zum boomenden Neubau.
Guten Morgen am Wahlsonntag!
Seit 7 Uhr sind die Wahhllokale in Niederösterreichs Landeshauptstadt St. Pölten geöffnet. Bis 16 Uhr haben die 44.063 Wahlberechtigten die Möglichkeit, ihre Stimmen abzugeben, 7 Listen treten an:
- Liste Bürgermeister Matthias Stadler – SPÖ
- Team Krumböck – Volkspartei & Unabhängige – ÖVP
- Freiheitliche Partei Österreichs – FPÖ
- Die Grünen St. Pölten – GRÜNE
- NEOS Das Neue Niederösterreich – NEOS
- Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ
- Liste Multikulturelle Gesellschaft – LMG
