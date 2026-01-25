Der KPÖ-Spitzenkandidat Max Zirngast hat am Sonntagmorgen bereits um 7 Uhr im Rathaus von St. Pölten seine Stimme bei der Gemeinderatswahl abgegeben. Im Anschluss an die Stimmabgabe unterstrich Zirngast die Bedeutung einer starken sozialen Kraft im künftigen Gemeinderat.

„Im Gemeinderat braucht es eine starke Stimme, die konsequent Druck für eine soziale Politik macht. Wir versprechen, diese Stimme zu sein“, erklärte Zirngast. Gleichzeitig appellierte er an die Wählerinnen und Wähler, ihre Stimme abzugeben: „Damit wir in den Gemeinderat einziehen können, brauchen wir jede einzelne Stimme.“

Niedrige Wahlbeteiligung bereitet Sorge

Besorgt zeigte sich der KPÖ-Spitzenkandidat über die zuletzt niedrige Wahlbeteiligung in St. Pölten, die bei nur 56 Prozent lag. Diese Entwicklung sei ein ernstzunehmendes Warnsignal für die Demokratie.

„Wenn sich so viele Menschen von Wahlen abwenden, hat das auch damit zu tun, dass sich Parteien von den Menschen entfernen und sich zu wenig um deren Alltagssorgen kümmern“, kritisierte Zirngast. Es brauche politische Kräfte, die wieder näher bei den Menschen seien und deren soziale Anliegen ernst nehmen.