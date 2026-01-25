„Ich bedaure sehr, dass wir nicht zu den Wahlgewinnern zählen. Der Bundestrend der SPÖ dürfte durchgeschlagen haben", so SPÖ-Spitzenkandidat Matthias Stadler in einem ersten Statement. Allerdings hat er nicht vor, als Bürgermeister abzudanken. "Das vorläufige Ergebnis ist ein klarer Auftrag für die SPÖ unter meiner Führung."

Die rote Bastion, sie ist gefallen. Die SPÖ verliert bei den Gemeinderatswahlen in St. Pölten massiv und büßt damit ihre jahrelange absolute Vormachtstellung in der Landeshauptstadt ein. Der Trend lässt einen Verlust von über 13 Prozentpunkten erwarten und damit einen Absturz auf rund 42 Prozent.

Nach den Wahlen 2021 war die SPÖ als klarer Sieger hervorgegangen: Matthias Stadler konnte als Spitzenkandidat 56,02 Prozent holen und damit 25 Sitze im Gemeinderat – bei insgesamt 42 Sitzen die absolute Mehrheit. Erklärtes Ziel der Opposition war es heuer, die SPÖ von ihrem Thron zu stoßen; der neue Spitzenkandidat der ÖVP, Florian Krumböck, baute dabei auf einem Ergebnis von 22,74 Prozent und zehn Sitzen im Gremium auf.

Die FPÖ konnte 2021 nach herben Verlusten hingegen nur drei Mandate retten (8,92 Prozent), die Grünen hatten ebenfalls drei Sitze (8,01 Prozent). Die Neos waren in der letzten Periode mit einem Mandat vertreten (3,19 Prozent), die KPÖ schaffte 2021 mit nur 1,11 Prozent den Einzug in den Gemeinderat nicht.

Enges Rennen um Platz 2

Eng wurde es zwischen der ÖVP und der FPÖ um Platz 2. Die beiden Spitzenkandidaten, Florian Krumböck und Martin Antauer, lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem die ÖVP laut den vorläufigen Zahlen haarscharf die Nase vorne hat. Beide Parteien liegen bei rund 20 Prozent.

Sie sehen ihr vorrangiges Ziel aber mit dem Aus für die rote Absolute erreicht. Auch der Spitzenkandidat der Grünen, Walter Heimerl-Lesnik, meldet an, im Rathaus mitreden zu wollen. Aktuell hält er bei rund 10 Prozent.