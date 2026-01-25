Schock in St. Pölten: Hat die SPÖ die Signale nicht gehört?

Der Schock war dem St. Pöltner SPÖ-Bürgermeister ins Gesicht geschrieben. Nach mehr als zwei Jahrzehnten, in denen er bequem mit einer absoluten Mehrheit regieren konnte, ist diese nun weg. Ein Polit-Beben in der Landeshauptstadt. Matthias Stadler hatte sich auch gleich eine Erklärung für das Debakel parat gelegt: die Performance der Sozialdemokraten auf Bundesebene. Oder wenn man das Kind beim Namen nennen will: die Performance von Parteichef Andreas Babler, der in den Umfragen mittlerweile von einem Tiefstwert zum nächsten rutscht.

Der Frust sitzt tief Und ja, mit dieser Erklärung mag Stadler nicht einmal falsch liegen. Der Frust in der SPÖ-Wählerschaft sitzt tief, man muss sich nur umhören. Die hohe Arbeitslosigkeit, das Straucheln der Industrie, die Energiepreise, die jetzt endlich (aber erst nach dem Winter) gesenkt werden sollen. Das kommt bei den Wählern der einstigen Arbeiterpartei gar nicht gut an. Auch der Sparkurs, so Stadlers Erzählung, habe seinen Teil am schlechten Wahlergebnis beigetragen. Sein Argument: St. Pölten musste sparen, weil der Bund schlecht gewirtschaftet habe. Unterm Strich lässt sich sagen: Das Wahlergebnis wird auch in der SPÖ-Parteizentrale in Wien noch für Diskussionen sorgen.