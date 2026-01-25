So hat St. Pölten gewählt
Die Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl in St. Pölten 2026 sind da. Erkunden Sie, wie die Hochrechnungen und Ergebnisse lauten: Wie haben die Parteien ÖVP, FPÖ, SPÖ, Grüne, Neos, KPÖ und die Liste Multikulturelle Gesellschaft in St. Pölten abgeschnitten?
Ergebnis Gemeinderatswahl St. Pölten 2026
Sehen Sie sich im Detail im Balkendiagramm an, wie die 44.063 wahlberechtigten Bewohnerinnen und Bewohner St. Pöltens 2026 gewählt haben.
Bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten sind 2026 sieben Listen angetreten:
- SPÖ mit dem amtierenden Bürgermeister Matthias Stadler.
- ÖVP mit Florian Krumböck.
- FPÖ mit Martin Antauer.
- Grüne mit Walter Heimerl-Lesnik.
- Neos mit Bernd Pinzer.
- KPÖ mit Max Zirngast.
- LMG - Liste Multikulturelle Gesellschaft mit Ibrahim Eroglu
Wahlbeteiligung 2021
Bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten 2021 lag die Wahlbeteiligung bei 55,96 Prozent: 26.090 Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt profitierten von ihrem Wahlrecht. 2021 waren insgesamt 46.621 Personen in St. Pölten wahlberechtigt. 2026 liegt die Zahl der Wahlberechtigten bei 44.063 Personen.
Verteilung der Stimmen 2021
Abgegeben wurden im Jahr 2021 bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten 26.090 Stimmen. Die 25.795 gültigen Stimmen verteilten sich 2021 wie folgt:
- SPÖ: 14.451 Stimmen
- ÖVP: 5.863 Stimmen
- FPÖ: 2.298 Stimmen
- Grüne: 2.067 Stimmen
- Neos: 824 Stimmen
- KPÖ: 288 Stimmen
Alle Details zum Wahlergebnis 2021 in St. Pölten finden Sie unter diesem Link.
