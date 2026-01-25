Gemeinderatswahl

So hat St. Pölten gewählt

Illustration einer Wahlurne, dem Stadtgrenzen von St. Pölten und Icons von Menschen mit Sprechblasen.
Entdecken Sie in der Grafik, wie St. Pölten 2026 bei der Gemeinderatswahl gewählt hat.
25.01.26, 20:21

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Die Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl in St. Pölten 2026 sind da. Erkunden Sie, wie die Hochrechnungen und Ergebnisse lauten: Wie haben die Parteien ÖVP, FPÖ, SPÖ, Grüne, Neos, KPÖ und die Liste Multikulturelle Gesellschaft in St. Pölten abgeschnitten? 

Ergebnis Gemeinderatswahl St. Pölten 2026

Sehen Sie sich im Detail im Balkendiagramm an, wie die 44.063 wahlberechtigten Bewohnerinnen und Bewohner St. Pöltens 2026 gewählt haben.

So verteilen sich die Mandate in St. Pölten

Politbeben in St. Pölten: SPÖ verliert nach 60 Jahren ihre Absolute

Die neuesten Artikel zur Wahl

So verteilen sich die Mandate in St. Pölten Schock in St. Pölten: Hat die SPÖ die Signale nicht gehört? So hat St. Pölten gewählt SPÖ stürzt auf 42,53 Prozent ab: Rote Absolute in St. Pölten ist Geschichte Spannende Nebenfront: Wie schneidet die Volkspartei ab? 
Weitere Artikel zur Wahl in St. Pölten

Mehr zum Thema

St. Pölten St. Pölten Wahl
kurier.at, sne  |   |  Aktualisiert vor 32 Minuten

Kommentare