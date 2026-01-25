Die Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl in St. Pölten 2026 sind da. Erkunden Sie, wie die Hochrechnungen und Ergebnisse lauten: Wie haben die Parteien ÖVP, FPÖ, SPÖ, Grüne, Neos, KPÖ und die Liste Multikulturelle Gesellschaft in St. Pölten abgeschnitten?

Ergebnis Gemeinderatswahl St. Pölten 2026

Sehen Sie sich im Detail im Balkendiagramm an, wie die 44.063 wahlberechtigten Bewohnerinnen und Bewohner St. Pöltens 2026 gewählt haben.