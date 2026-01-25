So verteilen sich die Mandate in St. Pölten
Die Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl in St. Pölten 2026 sind da. Erkunden Sie, wie sich die Mandate im Gemeinderat in St. Pölten verteilen: Wie haben die Parteien ÖVP, FPÖ, SPÖ, Grüne, Neos, KPÖ und die Liste Multikulturelle Gesellschaft in St. Pölten abgeschnitten?
Mandatsverteilung Gemeinderatswahl St. Pölten 2026
Sehen Sie sich im Detail in der Grafik an, wie sich die 42 Mandate im Gemeinderat in St. Pölten zukünftig verteilen.
Die SPÖ die absolute Mehrheit im Gemeinderat überraschenderweise verloren. Mit nur 19 Mandaten benötigen sie einen Partner, um regierungsfähig zu bleiben. Probieren Sie die unterschiedlichen Möglichkeiten in unserem Koalitionsrechner aus.
Bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten sind 2026 sieben Listen angetreten:
- SPÖ mit dem amtierenden Bürgermeister Matthias Stadler.
- ÖVP mit Florian Krumböck.
- FPÖ mit Martin Antauer.
- Grüne mit Walter Heimerl-Lesnik.
- Neos mit Bernd Pinzer.
- KPÖ mit Max Zirngast.
- LMG - Liste Multikulturelle Gesellschaft mit Ibrahim Eroglu
So verteilten sich nach der Gemeinderatswahl 2021 in St. Pölten die 42 Mandate:
- SPÖ: 25 Mandate
- ÖVP: 10 Mandate
- FPÖ: 3 Mandate
- Grüne: 3 Mandate
- Neos: 1 Mandate
Alle Details zum Wahlergebnis 2021 in St. Pölten finden Sie unter diesem Link.
