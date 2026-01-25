Gemeinderatswahl

So verteilen sich die Mandate in St. Pölten

Illustration einer Wahlurne, dem Stadtgrenzen von St. Pölten und Icons von Menschen mit Sprechblasen.
Entdecken Sie in der Grafik, wie sich die Mandate bei der Gemeinderatswahl 2026 in St. Pölten verteilen.
25.01.26, 20:52

Die Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl in St. Pölten 2026 sind da. Erkunden Sie, wie sich die Mandate im Gemeinderat in St. Pölten verteilen: Wie haben die Parteien ÖVP, FPÖ, SPÖ, Grüne, Neos, KPÖ und die Liste Multikulturelle Gesellschaft in St. Pölten abgeschnitten? 

So hat St. Pölten gewählt

Mandatsverteilung Gemeinderatswahl St. Pölten 2026

Sehen Sie sich im Detail in der Grafik an, wie sich die 42 Mandate im Gemeinderat in St. Pölten zukünftig verteilen.

Die SPÖ die absolute Mehrheit im Gemeinderat überraschenderweise verloren. Mit nur 19 Mandaten benötigen sie einen Partner, um regierungsfähig zu bleiben. Probieren Sie die unterschiedlichen Möglichkeiten in unserem Koalitionsrechner aus.

Kommentare