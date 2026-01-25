Die Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl in St. Pölten 2026 sind da. Erkunden Sie, wie sich die Mandate im Gemeinderat in St. Pölten verteilen: Wie haben die Parteien ÖVP, FPÖ, SPÖ, Grüne, Neos, KPÖ und die Liste Multikulturelle Gesellschaft in St. Pölten abgeschnitten?

Mandatsverteilung Gemeinderatswahl St. Pölten 2026 Sehen Sie sich im Detail in der Grafik an, wie sich die 42 Mandate im Gemeinderat in St. Pölten zukünftig verteilen.

Die SPÖ die absolute Mehrheit im Gemeinderat überraschenderweise verloren. Mit nur 19 Mandaten benötigen sie einen Partner, um regierungsfähig zu bleiben. Probieren Sie die unterschiedlichen Möglichkeiten in unserem Koalitionsrechner aus.

Rückblick: Mandatsverteilung in St. Pölten 2021 So verteilten sich nach der Gemeinderatswahl 2021 in St. Pölten die 42 Mandate: SPÖ: 25 Mandate

ÖVP: 10 Mandate

FPÖ: 3 Mandate

Grüne: 3 Mandate

Neos: 1 Mandate Alle Details zum Wahlergebnis 2021 in St. Pölten finden Sie unter diesem Link.