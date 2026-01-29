Krumböck baut um: ÖVP St. Pölten stellt ihr Rathaus-Team vor

Die Volkspartei St. Pölten stellt sich (zum Teil) personell neu auf: Der Stadtparteivorstand hat am Mittwochabend das Fraktionsteam für die kommende Gemeinderatsperiode beschlossen. Vorgeschlagen wurde die neue Mannschaft von Parteiobmann und Spitzenkandidat Florian Krumböck .

Krumböck spricht von einer „bewussten Mischung aus Erfahrung und frischen Ideen“. Ziel sei es, unabhängig von der künftigen Rolle im Gemeinderat – ob in der Stadtregierung oder in der Opposition – Verantwortung zu übernehmen. „Unterschiedliche berufliche Hintergründe und eine starke regionale Verankerung sollen sicherstellen, dass die Anliegen der Bevölkerung breit vertreten sind“, betont er.

Vier Mandate fix vergeben

Vier Kandidatinnen und Kandidaten haben ihren Sitz im Gemeinderat bereits sicher: Susanne Binder-Novak, Romy Windl, Bernhard Wiehalm und Florian Krumböck, der die Rolle als Vizebürgermeister einnehmen wird, selbst. Ausschlaggebend war eine vor der Wahl festgelegte Schwelle von 289 Vorzugsstimmen – das entspricht der Hälfte der Stimmen, die für ein Mandat notwendig sind.

„Das ist eine klare Entscheidung der Wählerinnen und Wähler, die wir konsequent umgesetzt haben“, sagt Krumböck. Bei der Vergabe der weiteren Mandate seien – wie im Vorfeld vereinbart – keine Vorzugsstimmen mehr berücksichtigt worden.

Adl scheidet aus

Die restlichen Sitze im Gemeinderat gehen an Mario Burger (Wirtschaftsbund- und Wirtschaftskammer-Obmann), Michael Nagl (Bauernbund-Obmann), Lukas Neumeister (JVP-Obmann) sowie Alexander Thallmeier (NÖAAB-Obmann).

Nicht mehr dabei ist zum Beispiel Matthias Adl, der bislang die Rolle als Vizebürgermeister innehatte. Der Wechsel war bereits vor der Gemeinderatswahl am 25. Jänner fixiert worden. Auch Stefan Keiblinger scheidet aus dem Stadtparlament aus.