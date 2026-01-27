Wer regiert St. Pölten? SPÖ verhandelt geheim, FPÖ legt nach

In einem schmucklosen Raum in der St. Pöltner SPÖ-Parteizentrale am Frauenplatz 1 wird derzeit über die politische Zukunft der Landeshauptstadt verhandelt.

Während die Spitzenkandidaten von ÖVP und den Grünen bereits am Montag mit SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler zusammentrafen, waren am Dienstagmittag die Freiheitlichen an der Reihe.

Die FPÖ warnt

Die Blauen hatten bereits mehrmals vor einer rot-grünen Koalition in der Stadt gewarnt, kurz vor seinem Gespräch mit Stadler ging FPÖ-Gemeinderat Martin Antauer jedoch nochmals in die Offensive.

„Die St. Pöltner haben ein Machtwort gesprochen und wünschen sich Veränderung in Richtung Ordnung, Sicherheit und sozialer Gerechtigkeit. Eine links-linke Regierung wäre jedoch völlig an den Bedürfnissen der Menschen und am Wählerauftrag der St. Pöltner vorbei“, warnte Antauer.