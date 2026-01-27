Wer regiert St. Pölten? SPÖ verhandelt geheim, FPÖ legt nach
In einem schmucklosen Raum in der St. Pöltner SPÖ-Parteizentrale am Frauenplatz 1 wird derzeit über die politische Zukunft der Landeshauptstadt verhandelt.
Während die Spitzenkandidaten von ÖVP und den Grünen bereits am Montag mit SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler zusammentrafen, waren am Dienstagmittag die Freiheitlichen an der Reihe.
Die FPÖ warnt
Die Blauen hatten bereits mehrmals vor einer rot-grünen Koalition in der Stadt gewarnt, kurz vor seinem Gespräch mit Stadler ging FPÖ-Gemeinderat Martin Antauer jedoch nochmals in die Offensive.
„Die St. Pöltner haben ein Machtwort gesprochen und wünschen sich Veränderung in Richtung Ordnung, Sicherheit und sozialer Gerechtigkeit. Eine links-linke Regierung wäre jedoch völlig an den Bedürfnissen der Menschen und am Wählerauftrag der St. Pöltner vorbei“, warnte Antauer.
Wie berichtet, können sich die Roten nach dem Verlust der absoluten Mehrheit mit der ÖVP, den Grünen oder auch mit den Blauen zusammentun – letzteres erscheint wenig realistisch.
Mikl-Leitner will sich nicht einmischen
Bekannt ist außerdem, dass der Koalitionspoker unter größter Geheimhaltung abläuft, die Akteure geben sich bislang recht verschwiegen. Wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte, soll das erste Zusammentreffen zwischen Stadler und Walter Heimerl-Lesnik von den Grünen „atmosphärisch gut“ verlaufen sein, über inhaltliche Fragen sei aber noch nicht diskutiert worden. Man warte nun darauf, dass die Sozialdemokraten zu weiteren Gesprächen einladen, heißt es.
Da ist die Volkspartei schon etwas weiter. In den kommenden Tagen soll es zur zweiten Verhandlungsrunde zwischen Stadler und ÖVP-Spitzenkandidat Florian Krumböck kommen. Zu hören war auch, dass Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ihrem Kandidaten in St. Pölten freie Hand bei den Verhandlungen lasse.
