Wahl in St. Pölten: Das sind die Vorzugsstimmen-Kaiser

Die Gemeinderatswahl in St. Pölten ist geschlagen, seit Montagmittag liegt das amtliche Endergebnis vor. Die Zahlen geben aber auch Einblick, welche Politiker besonders viele Vorzugsstimmen bekamen.

Dass bei der SPÖ Matthias Stadler unangefochten an der Spitze liegt, ist keine Überraschung. Auf den Bürgermeister und Spitzenkandidaten war der Wahlkampf auch zugeschnitten. Er erhielt 5.575 Vorzugsstimmen. Im Vergleich zur Wahl 2021 ist das ein enormer Zuwachs: Damals erhielt er 1.999 persönliche Stimmen.

Einer, der in der St. Pöltner SPÖ immer wieder bei den Vorzugsstimmen gut abschneidet, ist Ali Firat, der bereits seit 2011 dem Gemeinderat angehört. Mit 840 Vorzugsstimmen liegt er innerhalb der Sozialdemokraten auf Platz zwei – wie auch schon vor fünf Jahren.

Ergebnisse bei der ÖVP

Bei der ÖVP wurde 2.489-mal der Name von Spitzenkandidat Florian Krumböck angekreuzt. Auf Platz zwei folgt Susanne Binder-Novak (523), dahinter Romy Windl (410), die älteste Tochter des ehemaligen Fußballprofis Frenkie Schinkels.

Bei den Freiheitlichen erhielt Spitzenkandidat Martin Antauer 2.680 Vorzugsstimmen, auf Rang zwei rangiert Klaus Otzelberger (628).