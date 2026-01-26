Nach dem SPÖ-Debakel: Der Machtpoker in St. Pölten beginnt

Eine Partymeile war die St. Pöltner Innenstadt noch nie, vor allem sonntagabends. Doch einige Lokalbesitzer durften sich nach dem Wahlbeben über viel Besuch freuen. FPÖ-Spitzenkandidat Martin Antauer feierte am Rathausplatz und prostete dort auch seinem Chef, Landesparteiobmann Udo Landbauer, zu.

Die ÖVP hatte es nur ein paar Gehminuten weiter ebenfalls in ein City-Café verschlagen. Obwohl ein Minus vor dem Ergebnis stand, war Stadtparteiobmann Florian Krumböck und Landesparteimanager Matthias Zauner nach Feiern zumute, schließlich konnte Platz zwei gegen die Freiheitlichen knapp verteidigt werden. Und auch Max Zirngast blickte versonnen und recht freudig vor einem Pub in den Nachthimmel: Die KPÖ hat es locker in den Gemeinderat geschafft und dabei sogar die Neos überholt, die bis zum Schluss um ihr Mandat zittern mussten.

Aber egal, welche Wahlparty man besuchte, es drehte sich alles um eine Frage: Wie geht es in der Landeshauptstadt nach der historischen Wahlniederlage der SPÖ weiter? Stadlers Ansprache an die Parteifreunde SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler, der mit einem Minus von 13,49 Prozentpunkten ein Debakel erlitten hatte, muss sich nach dem Verlust der absoluten Mehrheit auf die Suche nach einem Koalitionspartner machen. Der Poker um die Macht im Rathaus beginnt bereits heute, Montag. Er wolle rasch mit den Sondierungsgesprächen starten, sagte Stadler nach der Wahl zu seinen Parteifreunden bei einer kurzen Ansprache im Steingöttersaal. Und er sagte noch etwas: Man müsse sich nun im Detail ansehen, warum die Kommunisten plötzlich die fünftstärkste Fraktion im Stadtparlament sind – in einigen Sprengeln sollen die Roten katastrophal abgeschnitten haben. Hier dürften Stadtthemen wie das Wohnen doch eine große Rolle gespielt haben.

Tatsächlich könnte St. Pölten künftig von einer Zweierkoalition regiert werden. Die SPÖ, die nach der Wahl nur noch über 19 Mandate verfügt – zuvor waren es 25 –, kann künftig mit der ÖVP (neun Sitze), der FPÖ (acht) oder den Grünen (vier) zusammengehen. Martin Antauer rechnete noch am Abend mit Rot-Grün, was "ein Wahnsinn" wäre, so der Freiheitliche.

Stadler mit Walter Heimerl-Lesnik von den Grünen als Vizebürgermeister an seiner Seite? Die Hand der Öko-Partei sei ausgestreckt, hieß es, doch der Einsatz für die SPÖ ist hoch. Das liegt an einigen Projekten, die von Stadler forciert, von den Grünen aber heftig kritisiert werden – und ihnen auch nochmals einen Wählerzuspruch nach 2021 eingebracht (plus 1,65 Prozent) haben dürften. Brisante Projekte Da geht es einerseits um die geplante Traisental-Schnellstraße S34. Die Straße von St. Pölten nach Wilhelmsburg ist zwar Bundesangelegenheit (Asfinag) und bis auf die Spange Wörth bereits baureif, doch ein Auffahren der Baumaschinen, während die Grünen in einer Koalition sitzen, wäre undenkbar. Ein Baustart könnte laut Asfinag 2029 erfolgen.

Gleiches gilt für den Bau des Rewe-Zentrallagers im Süden der Stadt. Gegen die Errichtung des 17 Hektar großen Logistikzentrums wurden mehr als 10.000 Unterschriften gesammelt, mit starker Beteiligung der Grünen. "Inhaltlich nicht billig" soll es auch mit der Volkspartei nicht werden, wie es Florian Krumböck von der ÖVP formulierte. Wobei der Spitzenkandidat der Volkspartei im Wahlkampf eine Wohnbaubremse forderte und auch das Thema Sicherheit forcierte. Man muss aber sehen, dass es hier noch eine andere Achse gibt – jene von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Stadler. Land und Stadt setzten in den vergangenen Jahren viele Projekte um, man denke nur an das Kinderkunstlabor. Die Zusammenarbeit könnte auch in einer Koalition münden.