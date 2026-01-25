Spannende Nebenfront: Wie schneidet die Volkspartei ab? 

Zu den vielen spannenden Fragen rund um den Ausgang der Gemeinderatswahl zählt natürlich auch das konkrete Abschneiden der ÖVP. Zwei Jahre vor der nächsten Landtagswahl dient die Wahl als wichtiges Stimmungsbarometer. Mit dem 33-jährigen Spitzenkandidaten Florian Krumböck, der für die ÖVP auch im Landtag sitzt, besteht auch eine direkte Linie zur Landes-ÖVP. Deren Repräsentanten hatten sich im Wahlkampf auffällig zurückgehalten und Krumböck und seinem Team die Bühne überlassen. Besondere euphorische Erwartungen waren aus der Landesparteizentrale jedenfalls nicht zu vernehmen.

Krumböck versuchte sich als Neuer mit frischem Wind in Szene zu setzen. Dabei fiel er auch mit einem Risikothema auf, indem er das Wachsen der Stadt als zu rasch und ungesund bezeichnete und einen kurzzeitigen Zuzugsstopp forderte. Damit soll Zeit gewonnen werden, damit die soziale Infrastruktur aber auch Kinderbetreuungseinrichtungen nachziehen könnten.