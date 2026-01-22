St. Pölten vor der Wahl: Welche Projekte für Zündstoff sorgen

Es ist ein Job, den sich immer weniger antun wollen. Bürgermeister sind längst mehr als Regionalkaiser, die freundlich grüßend durch die Straßen laufen. Sie sind Manager, müssen in Rechtsangelegenheiten beschlagen sein, sollten sich im Finanzwesen auskennen und tragen Verantwortung für die Partei, der sie angehören.

Matthias Stadler dürfte seinen Beruf dennoch sehr gerne ausüben. Immerhin ist er schon seit 2004 Bürgermeister der Landeshauptstadt St. Pölten. Stadler, der bald 60 Jahre alt wird, würde seine Amtszeit gerne verlängern. Die Entscheidung darüber werden die Bürgerinnen und Bürger am kommenden Sonntag bei der Gemeinderatswahl treffen. Für den SPÖ-Politiker geht es dabei um die Verteidigung der absoluten Mehrheit.

Diese Mehrheit machte zwar ein bequemes Regieren möglich, aber jene Projekte, die umgesetzt wurden, tragen damit auch die Handschrift des Stadtchefs. Einige von ihnen sorgen nach wie vor für Diskussionen – und lieferten vor allem der Opposition Munition im Wahlkampf.

Der Domplatz

Die Idee, den Domplatz neu zu gestalten, gab es bereits in den späten 2000er-Jahren. Mit der Umsetzung sollte aber noch viel Zeit vergehen, weil zunächst umfangreiche archäologische Grabungen erforderlich wurden, die mehrere Jahre dauerten. Als das Projekt schließlich abgeschlossen war, war der Unmut in Teilen der Bevölkerung groß.

In der großen KURIER-Regionalumfrage zeigten sich 51 Prozent mit der Neugestaltung „unzufrieden. Dass das Urteil so ausfiel, hat mehrere Gründe: Zum einen verbannte Stadler die Parkplätze vor dem Gotteshaus, die „Ersatzgarage“, die unter dem Bischofsgarten entstehen soll, lässt noch auf sich warten.