"Super-Menderes" gewann überlegen

"Come on" - so sieht ein würdiger Dschungelkönig aus: Menderes Bagci hat beim Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" die letzte Telefonabstimmung mit 81,11 Prozent der Stimmen gegen die Zweite, It-Girl Sophia Wollersheim, gewonnen. Bereits beim ersten Wahlgang, als Ex-Kicker Thorsten Legat ausgeschieden ist, votierten 74,7 Prozent für den ewigen " DSDS"-Teilnehmer, der nun "endlich was gewonnen" hat.

Der 31-Jährige konnte es Samstagnacht kaum fassen, als er zum 10. Jubiläum der RTL-Show die Dschungelkrone entgegen nehmen konnte. "Ich bin einfach völlig baff jetzt", sagte er. Dabei lag "Super-Menderes", wie ihn die Moderatoren Daniel Hartwich und Sonja Zietlow betitelten, bereits seit dem 24. Jänner in der Zuschauergunst stets vorn, wie RTL nun bekanntgab. Da löste er mit 23 Prozent der Stimmen Thorsten Legat (19,5 Prozent) ab, der tags zuvor noch mit 28,2 Prozent der Stimmen geführt hatte ( Menderes: 23,9 Prozent). Vielleicht hätte sich der "Legatinator" nicht so lautstark über "faule Frauen" aufregen sollen (Detaillierte Ergebnisse finden Sie weiter unten).