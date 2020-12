Jahresrückblick: Die zehn meistgelesenen Stars-Geschichten 2020

Platz 7: Cathy Lugner spricht über Hochzeit mit Richard Lugner

Im Juni sorgte Cathy Lugner für Schlagzeilen, als sie in einem Interview ausplauderte, was sich am Tag ihrer Hochzeit mit dem österreichischen Baumeister Richard Lugner, dem sie am 13. September 2014 im Schloss Schönbrunn das Jawort gegeben hatte, hinter den Kulissen wirklich abspielte.