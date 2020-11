Eberhartinger (70) hat 5-jährige Tochter: Spätes Outing nach langem Verschleiern

Als der unverwüstliche Entertainer Klaus Eberhartinger (70) Ende Juli 2017 das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich entgegennahm, reimte sein künstlerischer Lebensmensch, das EAV-Mastermind Thomas Spitzer (66), in einer launigen Laudatio wörtlich über den sportiven Kenia-Fan und ewigen Bewunderer schwarzer Schönheiten: „Übst dich als Drachenflieger / im fernen Afrika / und wurdest nah dem Niger / ein zweites Mal Papá“.

Das sorgte damals für Erste Allgemeine Verwirrung. Klaus, mit seiner frühen Ex Andrea bereits Vater von Christoph (35), soll ja zu dieser Zeit in Diani Beach, seinem Zweitwohnsitz in Kenia, ein Hochzeitsritual absolviert haben.

Inklusive Baby? Eberhartinger am 26. Juli 2017 felsenfest und treuherzig zum KURIER (nachzulesen in der Ausgabe vom 26. Juli 2017): „Nein! Kein Baby! Ich wurde nur Vater eines Projekts, das dort nach der EAV-Abschlusstournee startet.“

War wohl nicht die Wahrheit. Denn: Nun rutschte dem Urgestein der Unterhaltung in einem Podcast-Interview mit der ORF-Sportjournalistin Mari Lang ein emotionales Geständnis heraus: „Ich habe eine fünfjährige Tochter.“

"Sie war nicht geplant, aber es ist ein Geschenk. Mit ihr streite ich auch auf Teufel komm raus, aber sie kann auch alles haben von mir. Da habe ich auch alles an Emotionalität nachgeholt und auch vieles gelernt. Da hab ich eine andere Position eingenommen und auch am eigenen Leib begriffen, was das für ein Job ist. Bist du narrisch. Was das Energie kostet, was das Zeit kostet. Kinder sind Energieräuber, Zeiträuber, Aufmerksamkeitsvampire."

Wie für Spitzer, der mit seiner 40 Jahre jüngeren Lebensgefährtin Nora 2019 einen Sohn bekam, gilt auch für den knackigen Klaus das Motto: „Je später, desto Väter!“