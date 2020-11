Glattes Parkett bei Dancing Stars: Was Ushakova fast zu Fall gebracht hätte

Aber auch intern waren ihr anscheinend nicht alle wohlgesonnen, wie Natalia verriet. „Es gibt eine Profitänzerin, die mich bekämpfen wollte und auf mich psychischen Druck ausgeübt hat. Sie hat mir das Leben unglaublich schwer gemacht und wollte über meine Leiche steigen“, erzählt die Sopranistin.

„Ich wollte das nicht publik machen, weil ich keinem Schwierigkeiten machen wollte. Ich habe in der Nacht geweint. In der Früh bin ich in den Saal gekommen und habe weiter trainiert. Das war eine schwere seelische Belastung. So etwas habe ich nicht erwartet. Aber, ich habe mir gedacht: Ich muss da durch, weil ich so sehr in der Show bleiben wollte.“