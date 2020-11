Wie sich das neue Jurymitglied Maria Santner bei Dancing Stars geschlagen hat

"Wenn man weiß, wie beide Seiten sind, dann weiß man auch, wie anstrengend das Ganze ist. Das ist wirklich wochenlang harte Arbeit, man kämpft sich da durch. Das sind so viele Stunden, die man da rein investiert, so viel Energie, so viel Action. Ich weiß wirklich, wie intensiv diese Zeit ist. Und positiv bin ich grundsätzlich. Iich habe eine sehr positive Lebenseinstellung. Und gerade heuer haben wir ein sensationelles Finale. Die drei Finalisten (Anmerk.: Silvia Schneider, Cesár Sampson und Michi Kirchgasser) sind tänzerisch absolut auf einem Top-Level und da kann man in dem Fall nur die positiven Seiten herausholen", strahlte sie.