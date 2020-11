Letzter Vorhang für Opernsängerin: Ushakova bei Dancing Stars raus

Danach mussten die Promis beim "Streetdance" ran. Zu "Let's talk about sex" wagten sich Michi Kirchgasser und Vadim Garbuzov aufs Tanzparkett und lösten große Diskussionen in der Jury aus. "Das war Energie pur, ihr wart sensationell synchron", meinte etwa Maria Santner. Doch Dirk Heidemann hatte so einiges zu bemängeln. "Das war kein Hip Hop, das war ein netter Videoclip-Dance, aber nicht mehr. Gesamt gab es 26 Punkte.