Vor Ski-WM: Warum Hirscher allen um die Ohren fährt

Kurier-Sportredakteur Christoph Geiler geht in der 57. Episode des Sportpodcasts noch weiter: "Bei den Herren ist eine Medaille in jeder Disziplin fast schon Pflicht." Und auch den Speed-Fahrerinnen traut er einiges zu. In den Technik-Disziplinen wird es hingegen schwer werden, an Saison-Dominatorin Mikaela Shiffrin, 23 Jahre jung, vorbeizukommen. "Sie ist ein Phänomen", meint Geiler, "Und sie steuert auf eine Rekordkarriere hin."