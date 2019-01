Nach Aufgabe: "Man muss sich um Thiem keine Sorgen machen"

Während Djokovic über seinen 15. Grand-Slam-Titel jubelte, hat Österreichs Nummer eins, Dominic Thiem, mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Weshalb der 25-Jährige in Melbourne auch bereits in Runde zwei aufgeben musste. Und auch beim Davis-Cup-Duell mit Chile am 1. und 2. Februar wird der Niederösterreicher fehlen. Das und mehr analysiert Sportredakteur Harald Ottawa in der 56. Episode des Kurier-Sportpodcasts.

Ebenfalls thematisiert werden die Situation von Altstar Roger Federer, der angekündigte Rücktritt von Andy Murray sowie die neue Nummer eins unter den Tennisspielerinnen, Naomi Osaka. "Lange wird das nicht mehr dauern", sieht Ottawa ein Ende der Ära Federer näher rücken. Ein Anzeichen könne auch seine Ankündigung, bei den French Open teilzunehmen, sein: "Es klingt nach einem letzten Goodbye in Paris."