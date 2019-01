Red-Bull-Stallduell: "Wurde im Eishockey nicht diskutiert"

In der 55. Episode des Kurier-Sportpodcasts spricht Peter Karlik daher nicht nur über den internationalen Erfolgslauf des Salzburger Eishockey-Teams, sondern analysiert auch die Ausgangslage in der heimischen Erste Bank Eishockey Liga (EBEL), in der Salzburg aktuell "nur" auf dem vierten Tabellenplatz liegt. Das Team von Trainer Greg Poss sei aber dennoch der große Favorit auf den Meistertitel. Zudem wird über das mögliche Liga-Comeback des VEU Feldkirch gesprochen.