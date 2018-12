Glasner: "Wollen Fixstern in der Bundesliga werden"

Während Red Bull Salzburg in der österreichischen Fußball-Bundesliga bereits mit 14 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze thront, hat es der LASK in der eigenen Hand, sich auf Position zwei in die Winterpause zu verabschieden. Bislang halten die Oberösterreicher bei 31 Punkten aus 17 Spielen.

Am Samstag (17 Uhr) wartet nun das letzte Duell des Jahres, der Gegner heißt Mattersburg. "Wir müssen wieder eine sehr gute Leistung abrufen", weiß LASK-Trainer Oliver Glasner, der sich in der neuen Episode des Kurier-Sportpodcasts unter anderem zur aktuellen Situation und den Zielen seines Teams äußerte: "Wir wollen kein Komet, sondern ein Fixstern in der Bundesliga werden."