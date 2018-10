Vor dem Saisonstart: Was für Hirschers achten Titel spricht

In Sölden eröffnen die Fahrerinnen und Fahrer am Wochenende die neue Ski-Saison. Angeführt werden die ÖSV-Aufgebote für die beiden Riesentorläufe am Samstag und Sonntag dabei von Marcel Hirscher und Anna Veith. Auf Ersteren sind auch in diesem Winter wieder alle Augen gerichtet, kämpft Hirscher - der in den letzten Monaten heiratete und Vater wurde - doch um seinen bereits achten Sieg im Gesamtweltcup in Folge.

"Er ist wie üblich der, den es zu schlagen gilt", bestätigt auch Sportredakteur Stefan Sigwarth in der 45. Episode des Kurier-Sportpodcasts. Lange hatte Hirscher über ein Karriereende nachgedacht, nun geht die Rekordjagd aber doch weiter.