Rapides Tief: "Seit Barisics Abschied klappt nicht mehr viel"

Aber war die Entscheidung, die Zusammenarbeit mit Djuricin zu beenden, alternativlos? Welche Trainer stehen nun tatsächlich zur Verfügung und wer würde am Besten zur aktuellen Rapid-Mannschaft passen? Und was bedeutet der Abschied von Djuricin eigentlich für Fredy Bickel? Das und mehr erklärt KURIER-Sportredakteur Alexander Huber in der 42. Episode unseres Sportpodcasts.