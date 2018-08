Salzburgs Nullnummer: "Trapattoni wäre begeistert gewesen"

Teil 2: Turbulente Zeiten beim SV Mattersburg (ab Minute 7:05)

Ganz andere Sorgen hat aktuell der SV Mattersburg: Nach einer 0:6-Niederlage in der Bundesliga gegen den Wolfsberger AC wurden diese Woche sowohl Trainer Gerald Baumgartner als auch Sportdirektor Franz Lederer entlassen. Der ehemalige Goalie der Wiener Austria, Robert Almer, wurde als Lederers Nachfolger präsentiert, als Favorit auf den Trainerposten gilt Klaus Schmidt. Interimistisch trainiert aber vorerst der Coach der Mattersburger Amateure, Markus Schmidt, die Mannschaft. Die Kollegen von SchauTV haben mit ihm und Kapitän Nedeljko Malic gesprochen.

Teil 3: Dominic Thiem und die US Open (ab Minute 10:13)

Zu guter Letzt sind auch die US Open, die kommende Woche starten, ein Thema. Dominic Thiem meldete sich rechtzeitig vor dem Turnier fit, die Favoriten auf den Titel sind aber andere. Kurier-Sportredakteur Harald Ottawa spricht über Thiems Chancen, sein Leistungstief in den letzten Wochen und wer bei den Herren und Frauen in New York zu favorisieren ist.