"Englands leidiges Tormann-Thema ist nun Trumpf"

Frankreich gegen Belgien. Kroatien gegen England. So lauten die Paarungen für das anstehende WM-Halbfinale, das am Dienstag und Mittwoch ausgetragen wird. Die Fußballweltmeisterschaft in Russland neigt sich damit langsam aber doch ihrem Ende zu. Im Viertelfinale war unter anderem für den Rekordweltmeister Brasilien und Gastgeber Russland Endstation.

In unserem vorletzten Podcast zur Fußball-WM wirft Moderator Stefan Berndl gemeinsam mit den Kurier-Sportredakteuren Stephan Blumenschein und Alexander Huber einen Blick auf die zurückliegenden Viertelfinalbegegnungen und die nun anstehenden Halbfinalpartien. Dabei träumen nicht nur die Engländer schon vom WM-Titel. Fix ist dabei nur eines: Der neue Weltmeister kommt aus Europa.