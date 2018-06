Podcast: Starke Spanier und deutsche Selbstzerfleischung

Die erste Runde der Gruppenphase der Fußballweltmeisterschaft in Russland ist am Dienstag zu Ende gegangen. Russland eröffnete am Abend mit einem 3:1-Erfolg gegen Ägypten bereits Durchgang Nummer zwei. Die Anfangsphase dieser WM hatte bereits einiges zu bieten: Etwa das bisherige spielerische Highlight in der Partie zwischen Portugal und Spanien, oder auch den überraschenden 1:0-Sieg Mexikos gegen Titelverteidiger Deutschland.

In Episode 27 des Kurier-Sportpodcasts analysieren die Sportredakteure Alexander Strecha und Andreas Heidenreich gemeinsam mit Moderator Stefan Berndl die Spiele und Leistungen der Top-Favoriten in den ersten sechs WM-Tagen. Zudem meldete sich Sportchef Bernhard Hanisch aus Moskau und schildert seine Eindrücke vor Ort.